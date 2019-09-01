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قرقاش: طالما عانى لبنان واللبنانيين من انفراد القرار وتداعياته

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قرقاش: طالما عانى لبنان واللبنانيين من انفراد القرار وتداعياته
AFP
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)
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وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انتقادا للوضع في لبنان، على خلفية التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل.

وكتب قرقاش تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "قلوبنا مع لبنان واللبنانيين هذا المساء، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها في المقام الأول".

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من يوم الأحد، عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

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المصدر: RT

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