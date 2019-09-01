وجه وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، انتقادا للبنان، على الأحداث الجارية عند الحدود الجنوبية والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل.

ووصف آل خليفة في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" موقف لبنان من الأحداث بـ"التهاون الكبير" في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين اللبنانيين.

اعتداء دولة على أخرى شيئ يحرمه القانون الدولي . و وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها . #لبنان#اسرائيل#حز‌ب‌الله — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) September 1, 2019

وقال: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".

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وقد أعلن "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

ورد الجيش الإسرائيلي من جانبه بتوجيه ضربات مدفعية على بلدات مارون الراس عيترون ويارون، بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، وفقا للجيش اللبناني.

المصدر:RT