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قتيل وجرحى في تفجير عنيف هز مدينة أعزاز شمالي سوريا

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قتيل وجرحى في تفجير عنيف هز مدينة أعزاز شمالي سوريا
AFP Zein Al RIFAI
تفجير في أعزاز (صورة أرشيفية)
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أفاد ناشطون سوريون بسقوط قتيل وأكثر من 10 جرحى جراء انفجار دراجة نارية مفخخة ضربت سوقا شعبية وسط مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التفجير أسفر عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن 11 آخرين بجراح متفاوتة، مضيفا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 4 إصابات بحالة حرجة.

وأفاد موقع "عنب بلدي" بأن التفجير وقع في السوق التركي بمدينة اعزاز، لافتا إلى أن المكان المستهدف مزدحم ويحوي محال تجارية ومطاعم.
في وقت سابق، عثرت قوى "الأمن الداخلي والشرطة" على دراجة نارية مفخخة كانت معدة للتفجير قرب مدرسة طلحة في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي الشرقي.

المصدر: مواقع إخبارية سورية

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