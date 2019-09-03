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شويغو يكشف أولويات القوات الروسية في سوريا

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شويغو يكشف أولويات القوات الروسية في سوريا
Sputnik Vadim Savitsky
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور قاعدة حميميم في يونيو عام 2016
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ذكر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن وزارته تركز في سوريا على حماية البنى التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس والحفاظ على جهوزية الأسلحة والمعدات الروسية فيهما.

وقال شويغو خلال اجتماع في موسكو اليوم الثلاثاء: "يتم في قاعدة حميميم توفير كل ما هو ضروري للطيران الحربي، كما يشهد ميناء طرطوس استمرار تجهيز منشآت خدمة وصيانة سفن الأسطول البحري الروسي".

وأضاف: "اليوم نولي الأولوية لمهام ضمان أمن وسلامة الأسلحة والمعدات الخاصة التابعة للقوات الروسية هناك، وللحفاظ على جهوزيتها القتالية".

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وأشار الوزير إلى أن جهود تجهيز البنية التحتية للقاعدتين تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل السلبية المحتملة، ابتداء من الظروف الجوية وانتهاء بالهجمات الإرهابية المباغتة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن قاعدة حميميم كانت قد تعرضت للعديد من الهجمات بالقذائف والطائرات المسيرة، تصدت لها دفاعات القاعدة بنجاح.

المصدر: وكالات

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