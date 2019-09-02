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مصر تفتتح مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات

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مصر تفتتح مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات
Reuters China Daily China Daily Information Corp - CDIC
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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، غدا الثلاثاء، عن تفاصيل افتتاح أول مدرسة بمصر لصناعة الحلي والمجوهرات في البلاد.

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وتستعد وزارة التربية والتعليم لتوقيع بروتوكول تعاون، غدا الثلاثاء، مع شركة "إيجيبت جولد" لافتتاح أول مدرسة للحلي والمجوهرات، بحضور وزير التربية والتعليم.

وتهتم وزارة التربية والتعليم في مصر مؤخرا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة، بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب، وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا.

المصدر: وكالات

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