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سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع نظيره العراقي الوضع في سوريا

أخبار العالم العربي

سكرتير مجلس الأمن الروسي يناقش مع نظيره العراقي الوضع في سوريا
Sputnik
سكرتير مجلس الأمن الروسي باتروشيف
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في موسكو اليوم الاثنين، مع فالح الفياض، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الأمن القومي، الجوانب المختلفة للتعاون بين البلدين.

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وجرى خلال اللقاء بحث مسائل سياسية وأخرى متعلقة بالتعاون العسكري والعسكري – الفني بين الجانبين، وتم التركيز بشكل على الوضع في سوريا.

وفي ختام اللقاء، أشار باتروشيف إلى أن زيارة الفياض إلى روسيا، جرت قبيل حلول يوم 9 سبتمبر، الذي سيتم خلاله الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأكد أمين مجلس الأمن الروسي، أن العلاقات الروسية العراقية في مختلف مجالاتها تستمر التطور بشكل مطرد وديناميكي، وأن التعاون بين مجلسي الأمن والهيئات الأمنية المختلفة في البلدين، يلبي بالتأكيد المصالح المشتركة للجانبين.

المصدر: RT

 

 

 

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