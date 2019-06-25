باتروشيف: إيران حليفنا وتشبيهها بـ"داعش" مرفوض قطعيا

رفض سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف محاولات تصوير إيران كتهديد أساسي للأمن الدولي، مؤكدا أن طهران كانت ولا تزال شريكا وحليفا لموسكو، بما في ذلك في مكافحة الإرهاب.

تصريحات باتروشيف جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الاجتماع الأمني الثلاثي حول الشرق الأوسط مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي في القدس اليوم.

وقال باتروشيف "ردا على ما صدر عن شركائنا (الأمريكيين والإسرائيليين) من تقييمات لدولة إقليمية كبرى هي إيران، أود أن أقول إن طهران كانت ولا تزال حليفا وشريكا لنا نتعاون معه بشكل وثيق على الصعيدين الثنائي والدولي، وأي محاولات لتصوير إيران كتهديد رئيس للأمن الإقليمي، عدا عن تشبيهها بتنظيم "داعش" الإرهابي، مرفوضة رفضا باتا بالنسبة لنا، لا سيما أن إيران تسهم بقسط كبير في محاربة الإرهاب في سوريا".

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وأضاف: "لقد دعونا شركاءنا لضبط النفس واتخاذ خطوات متبادلة تؤسس لإزالة التوتر تدريجيا في العلاقات بين إيران وإسرائيل".

ووصف باتروشيف الضربات الإسرائيلية ضد سوريا بأنها غير مرغوب فيها، ودعا لضرورة تعزيز التنسيق بين روسيا وإسرائيل، مما سيسمح بمنع تصعيد الأوضاع في سوريا ودرء مثل هذه الضربات بوسائل غير عسكرية.

وفيما يتعلق بقضية إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، قال باتروشيف، إن المعلومات المتوفرة من وزارة الدفاع الروسية، تؤكد أن الطائرة أسقطت داخل الأجواء الإيرانية.

المصدر: وكالات