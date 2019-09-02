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شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات

أخبار العالم العربي

شاهد فيديو صادم.. طابور شباب في مصر يتهافتون لشراء المخدرات
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو صادما لمجموعة كبيرة من الشباب يتهافتون لشراء المخدرات من شاب.

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وأكدت مصادر أمنية أن الشاب الذي يروج للمخدرات علنا على زبائنه، الذين وقفوا في طابور يتهافتون على شراء المواد المخدرة، يبلغ من العمر 23 عاما، ويسمى، عاطف خالد إبراهيم، موضحة أن الفيديو قديم، وألقي القبض على "بطله" في الوقت الحالي.

وتبين من خلال الفحص والتحريات أن الواقعة جرت على قطعة أرض زراعية بمنطقة أبو النمرس في الجيزة.

وعقب ضبط المتهم، عثرت القوات المصرية بحوزته على شريط مخدرات و8 قطع حشيش، وجرت إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وتبين أنه سبق اتهامه في قضية مخدرات.

المصدر: وكالات + RT

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