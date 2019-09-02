مصر تتدخل بعد حكم بإعدام أحد رعاياها في السعودية

أعلنت وزارة الهجرة المصرية أنها تلقت العديد من الاستفسارات حول قضية مواطن مصري يدعى، محمد محمد حسن أحمد، حكم عليه بالإعدام بتهمة القتل في السعودية.

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ووفقا لبيان الوزارة، فقد تواصلت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مع قنصل مصر في الرياض، للوقوف على آخر تطورات قضية المواطن المصري.

وأشار البيان إلى أن المواطن المذكور كان يعمل سائقا خاصا لدى القتيل الذي اختفى يوم 20/3/2012، وألقي القبض عليه ثم أفرج عنه وألقي القبض عليه مرة أخرى، وحكم عليه بالقصاص في23 يناير 2017، وتم تأييد الحكم في 17 مايو 2017.

وقال القنصل المصري إن القنصلية قامت عدة مرات بإرسال التماس المواطن إلى لسلطات السعودية لإعادة المحاكمة، ورفض لكون الحكم الصادر بات نهائيا، لافتا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بذلك، فقد قامت القنصلية برفع التماسه للديوان الملكي عبر وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وتابع القنصل قائلا: "بناء على ذلك، صدر توجيه أمر ملكي في 21 يناير 2019 لوزارة الداخلية لإبلاغ السجين بأن يتقدم بطلب لإعادة المحاكمة، فيما أفاد المواطن خلال زيارة المستشار القانوني للبعثة بعد ذلك، بأن ممثلين عن وزارة الداخلية قاموا بزيارته بالفعل وتبصيمه على طلب إعادة المحاكمة".

وأكد القنصل المصري في الرياض أن القضية محل اهتمام القنصلية، وتتابعها مع مكتب المحاماة الذي وكله المواطن خلال نظر القضية والاستئناف.

المصدر: RT