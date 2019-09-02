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تونس.. مقتل أمير كتيبة "عقبة بن نافع" خلال كمين القصرين

أخبار العالم العربي

تونس.. مقتل أمير كتيبة
Reuters
قوات تونسية في المنطقة الحدودية مع الجزائر- أرشيف
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أفاد مراسل RT، اليوم الاثنين، بأن الكمين الذي نصبته قوات الحرس التونسية في ولاية القصرين، أدى إلى مقتل أحد أبرز الإرهابيين في المغرب العربي.

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وقال المراسل إن العملية الأمنية التي نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية، في منطقة حيدرة من ولاية القصرين التونسية الحدودية مع الجزائر، أدت إلى مقتل أمير كتيبة "عقبة بن نافع"، الملقب بـ "باي العكروف"، وهو أحد أبرز الإرهابيين في منطقة المغرب العربي.

وشهدت منطقة حيدرة، اليوم الاثنين، تبادلا لإطلاق النار بين وحدات من الحرس الوطني ومسلحين، حيث كانت قوات الحرس الوطني قد نصبت كمينا لهم، ما أدى إلى مقتل رئيس مركز الحرس الوطني في منطقة حيدرة، و3 من المسلحين.

وتقع ولاية القصرين في الوسط الغربي من تونس وهي محاذية للشريط الحدودي مع الجزائر على مسافة 220 كم.

المصدر: RT

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