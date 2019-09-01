بعد تبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، إطلاق القذائف على الحدود، صدرت بيانات وتعليقات منها المؤيدة لعملية الحزب اللبناني، وأخرى منتقدة .

ماذا قالوا عن عملية حزب الله على الحدود مع إسرائيل؟

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني

عملية حزب الله الانتقامية في أول ايام عاشوراء تجسيد لشعار "هيهات منا الذلة" في العالم وحماية المصالح اللبنانية والعمل على أساس مصلحة الشعب اللبناني يمثل محورا لنهج حزب الله في اتخاذ قراراته الاستراتيجية والدفاعية

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب هو أمر لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.

وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة

وقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها و تعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها

حركة "حماس" الفلسطينية

المقاومة اللبنانية تمارس حقها في الدفاع عن شعبها في مواجهة عدوان متغطرس.

حركة "الجهاد" الفلسطينية

نشيد بالرد البطولي للمقاومة اللبنانية ونبارك لقيادة المقاومة ومجاهديها

حركة "المجاهدين" الفلسطينية

المقاومة اليوم ترد باللغة التي يفهمها العدو الصهيوني والتي تلجم أي حماقة تهدف للتفرد بالجبهات