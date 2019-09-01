تبادل الجانبان، الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، إطلاق القذائف على الحدود ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. تابعوا معنا تغطية مباشرة للتطورات بالمنطقة!

نتنياهو: لم يصب أحد من طرفنا ولو بخدش

الجيش الإسرائيلي:مستعدون لكل الاحتمالات وسنواصل الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة

الجيش الإسرائيلي: تمكن حزب الله من تنفيذ العملية التي خطط لها لكنه فشل في تحقيق غاياته. وكانت العملية تتمثل في إطلاق 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات

الجيش الإسرائيلي: أطلقنا نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوب لبنان، كما نفذت مروحيات حربية غارات على أهداف أخرى

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي استهدف بلدات مارون الرأس وعيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، والقصف مستمر حتى الساعة.

قالت وسائل إعلام لبنانية إن الجيش الإسرائيلي استخدم قذائف فوسفورية أثناء قصفه بلدة ​مارون الرأس جنوبي البلاد، ما تسبب باشتعال النيران في سهل البلدة.

رئيس الوزراء اللبناني يتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون ويطلع منه على الإجراءات التي يتخذها الجيش.

إعلام حزب الله يتحدث عن 4 إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

قناة إيرانية: مقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي جراء العملية التي نفذها حزب الله.

الإعلام العبري: مطار بن غوريون يعلن تغيير مسار الطائرات المدنية.

الوكالة الوطنية للإعلام: رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يجري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لوقف التوتر على الحدود الجنوبية.

مراسلنا: سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

نتنياهو يتوجه إلى وزارة الجيش لعقد اجتماعات مع هيئة الأركان والاستخبارات لمتابعة التطورات عند حدود مع لبنان

سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون جنوب لبنان

نتنياهو يقطع لقاءه مع رئيس هندوراس على خلفية تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش تلقى تقارير تفيد بإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية.

#عاجل قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع من #لبنان باتجاه #اسرائيل في منطقة #أڤيڤيم. الحديث عن تقارير أولية.

يتم فحص التقارير — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.

وأضاف أنه تم إصدار بعض الأوامر لضباط الأمن في البلدات.

وطالب الجيش السكان في منطقة تبعد مسافة 4 كلم من الحدود اللبنانية بالبقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

من التعليمات: إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع #لبنان بما فيها الاعمال الزراعية



لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في بلدات تبعد عن الحدود لمسافة اكبر من ٤ كلم



سيتم إصدار تعليمات أخرى وفق الحاجة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

فيما أفاد مراسلنا في لبنان بسقوط عدة قذائف من الجانب الإسرائيلي بالقرب من بلدة مارون الرأس الحدودية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القذائف المضادة للدروع استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة، في حين أكد "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى في المركبة الإسرائيلية المستهدفة.

وتبعد أفيفيم التي أقيمت على أرض قرية صلحا في الجليل الأعلى أقل من كيلومتر واحد عن الخط الأزرق مع لبنان وتضم قاعدة عسكرية إسرائيلية.

المصدر: RT