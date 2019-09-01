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حزب الله: تدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها

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حزب الله: تدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها
Reuters Ali Hashisho
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أعلن "حزب الله" اللبناني سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

وقال الحزب في بيان له إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

ويأتي ذلك بالتزامن من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم حيث تم إصابة بعض منها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه رد باتجاه بعض مصادر النيران وأهداف في جنوب لبنان.

المصدر: RT

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حزب الله يعلن مقتل إسرائيليين بعد تدمير آليتهم العسكرية