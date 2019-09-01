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مراسلنا: سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان
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أفاد مراسلنا في لبنان، باستهداف الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل وبلدتي عيترون ومارون الراس اللبنانية بعدد من القذائف المدفعية، إثر استهداف "حزب الله" آلية عسكرية إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن قذائف مضادة للدروع أطلقها "حزب الله" استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة.

وأعلن "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

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وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بعد إعلان بيروت عن خرق طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية مجالها الجوي وادعاءات إسرائيلية بإفشال خطة إيرانية لتزويد "حزب الله" بصواريخ عالية الدقة.

المصدر: RT + وكالات

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