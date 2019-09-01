حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد

نشب حريق صباح اليوم الأحد في مبنى السفارة الرومانية بمنطقة العرصات في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل RT إن "حريقا نشب في مبنى السفارة الرومانية المتواجدة في منطقة العرصات التي تضم منازل سكنية وشركات".

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من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حريقا شب في الطابق الثاني بالسفارة، كما تم إخلاء الموظفين من السفارة بمشاركة فرق الدفاع المدني".

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المصدر: RT