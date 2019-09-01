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حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد

أخبار العالم العربي

حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد
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نشب حريق صباح اليوم الأحد في مبنى السفارة الرومانية بمنطقة العرصات في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل RT إن "حريقا نشب في مبنى السفارة الرومانية المتواجدة في منطقة العرصات التي تضم منازل سكنية وشركات".

حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد
nrt

من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن إن "فرق الدفاع المدني تكافح الآن حريقا شب في الطابق الثاني بالسفارة، كما تم إخلاء الموظفين من السفارة بمشاركة فرق الدفاع المدني".

حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد
nrt

 

حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد
nrt
حريق في مبنى السفارة الرومانية في بغداد
nrt

المصدر: RT

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