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ردا على خطاب نصر الله.. إسرائيل تهدد لبنان بالعربية

أخبار العالم العربي

ردا على خطاب نصر الله.. إسرائيل تهدد لبنان بالعربية
Reuters Abir Sultan
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وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدا خطيرا باللغة العربية إلى لبنان بأكمله ردا على الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

وفي تغريدة نشرت على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد، وصف كاتس نصر الله بأنه "دمية إيرانية يأخذ على عاتقه ملف الهجوم الإيراني المخطط من سوريا وأغلب الظن أنه لم يكن على علم به".

كما اتهم الوزير الإسرائيلي، وهو من أبرز الأعضاء في حكومة بنيامين نتنياهو نصر الله بـ"تسويق روايات عن الدفاع عن لبنان" إلى سكان هذه البلاد، وتابع: "لو استمر على هذا المنوال فإنه سيكرس ذكراه كمن خرب لبنان".

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وجاءت هذه التغريدة تعليقا على الخطاب المتلفز لنصر الله والذي بث أمس السبت، حيث شدد على ضرورة أن "تدفع إسرائيل ثمن اعتدائها"، مؤكدا أن "كل التهديد والتهويل لن يمنع رد المقاومة".

المصدر: RT

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