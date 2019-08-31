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الجيش السوري يستعيد جثامين لعسكريين قتلوا في إدلب عام 2015

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الجيش السوري يستعيد جثامين لعسكريين قتلوا في إدلب عام 2015
sana.sy
استعادة جثامين لعسكريين من خان شيخون
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أكد مصدر عسكري سوري، استعادة جثامين عدد من الجنود السوريين الذين قتلوا قبل سنوات أثناء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية ودفنوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح المصدر، أن "الجثامين تعود لعناصر من قواتنا المسلحة سقطوا خلال المعارك ضد التنظيمات الإرهابية عام 2015 ودفنوا من قبل زملائهم لتعذر نقلهم آنذاك".

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وذكرت وكالة "سانا" السورية، أنه "وبمعرفة عدد من الضباط جرى كشف وانتشال جثامين عسكريين قرب حاجز السلام في مدخل مدينة خان شيخون، ونقلت الجثامين إلى المشفى العسكري ليصار إلى تسليمهم لذويهم ودفنهم أصولا".

وعثرت وحدة من الجيش السوري في وقت سابق، على مقبرة جماعية تضم عددا من العسكريين ممن أقدمت التنظيمات الإرهابية على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

المصدر: سانا

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