أكد مصدر ميداني في ريف إدلب سيطرة وحدات الجيش السوري على بلدة الخوين وأرض الزرزور وتل أغير ومزارع التمانعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقال المصدر لموقع "مراسلون" الإخباري السوري أن وحدات الجيش شنت، مساء الأربعاء، هجوما مباغتا على مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في بلدة الخوين، لتدور عقبها اشتباكات أدت لمقتل وجرح عدد من المسلحين، وفرض الجيش الحكومي السيطرة الكاملة على البلدة.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش بدأت الهجوم على بلدة الخوين كونها كانت مركز انطلاق هجمات "النصرة" الأخيرة باتجاه محور شم الهوى، شرق أبو دالي في ريف إدلب.

وتمكنت القوات من التوغل في المنطقة محررة أرض الزرزور وتل أغبر ومتقدمة إلى محور بلدة التمانعة، محررة عدد من المزارع بعد معارك مع "النصرة".

وكان الجيش السوري تمكن من إحباط هجوم شنته الجماعات الإرهابية بقيادة تنظيمي "جبهة النصرة" و"حراس الدين"، باتجاه محور أبو دالي في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وكبد المسلحين عشرات القتلى والجرحى.

يذكر أن الجيش السوري سبق وحرر كامل ريف حماة الشمالي، وذلك عقب سيطرته على مدينة خان شيخون الاستراتيجية في ريف إدلب الجنوبي.

المصدر: مراسلون