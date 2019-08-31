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بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه "داعش" 2017 والقبض على قتلته

أخبار العالم العربي

بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه
Reuters Alaa al-Marjani
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أعلن "الحشد الشعبي" العراقي عن العثور على جثة ضابط في الجيش أعدم عام 2017 على أيدي مسلحي تنظيم "داعش" وإلقاء القبض على قتلته.

وأكدت مديرية الإعلام التابعة لـ"الحشد" في بيان نشرته الليلة الماضية أن قواته احتجزت مجموعة إرهابية نفذت عملية إعدام الضابط برتبة الملازم أول، أبو بكر السامرائي، في قضاء القائم غرب محافظة الأنباء قرب حدود سوريا في فبراير 2017، بعد خطفه في منطقة النخيب.

بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه

بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه

بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه

بالصور.. العثور على جثة ضابط عراقي أعدمه

وذكر "الحشد" أن قواته عثرت على جثة الضابط بعد إجراء كشف الدلالة، ونشر صورا تظهر لحظة اكتشاف رفات الضابط.

وسبق أن نشرت تنظيم "داعش" بعد خطف الضابط مقطع فيديو يوثق لحظة إعدامه نحرا.

المصدر: RT

 

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