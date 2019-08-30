السعودية تستحدث وزارة جديدة وتختزل اسم أخرى

أصدر الديوان الملكي في السعودية مرسوما باستحداث وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، واختزال اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة".

وقرر الديوان تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض"، وتعديل اسم "ديوان المراقبة"، ليكون "الديوان العام للمحاسبة".

عاجل | أمر ملكي: إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة و الثروة المعدنية ".#واس — واس (@spagov) 30 августа 2019 г.

وصدرت الأوامر الملكية أيضا، بإنشاء هيئة تحت مسمى "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة يتولى رئاسته نائب رئيس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

#عاجل

أمر ملكي : تنشأ هيئة باسم "#الهيئة_السعودية_للبيانات_والذكاء_الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.#واس — واس (@spagov) 30 августа 2019 г.

وتقرر كذلك، إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميا بـ"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".

المصدر: واس