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السعودية تستحدث وزارة جديدة وتختزل اسم أخرى

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السعودية تستحدث وزارة جديدة وتختزل اسم أخرى
Reuters FAISAL AL NASSER
العاصمة السعودية الرياض
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أصدر الديوان الملكي في السعودية مرسوما باستحداث وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، واختزال اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة".

وقرر الديوان تحويل "هيئة تطوير الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية في الرياض"، وتعديل اسم "ديوان المراقبة"، ليكون "الديوان العام للمحاسبة".

وصدرت الأوامر الملكية أيضا، بإنشاء هيئة تحت مسمى "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة يتولى رئاسته نائب رئيس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتقرر كذلك، إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيميا بـ"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".

المصدر: واس

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