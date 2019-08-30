المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية في الأسبوع الـ28 من احتجاجات الجزائر (فيديو)

توافد الآلاف من الجزائريين على شوارع العاصمة ومدن أخرى للمشاركة في تظاهرات الجمعة الثامنة والعشرين من الاحتجاجات الشعبية.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بتنحي "رموز حكم بوتفليقة"، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة نور الدين بدوي، وإطلاق سراح المعتقلين في المسيرات السابقة، وبإرساء أسس "الدولة المدنية".

ويظهر مقطع فيديو صوره مراسل RT المتظاهرين يخاطبون قائد الجيش أحمد قايد صالح مرددين عبارات "اسمع يا قايد.. نريد دولة مدنية لا عسكرية".

كما خرج المحتجون إلى شوارع مدن الشلف وبجاية ومدن أخرى مرددين شعارات مشابهة تدعو إلى "رحيل بقايا العصابة".

المصدر: RT