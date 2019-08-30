انفجار يستهدف دورية لقوات الحزام الأمني شمالي عدن

استهدف تفجير بعبوة ناسفة قوات تابعة لـ "الحزام الأمني" المدعومة إماراتيا وأكدت وسائل إعلام يمنية وقوع العديد من القتلى والجرحى.

وقال موقع "عدن الغد" إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة "استهدفت قوة أمنية بجولة الكراع بدار سعد"، كما أعقب التفجير هجوم لمسلحين أطلقوا النار على قوات "الحزام الأمني".

وأكد شهود عيان أن الطرفين تبادلا إطلاقا كثيفا للنار.

يذكر أن قوات "الحزام الأمني" كانت قد سيطرت أمس على مدينتي زنجبار وجعار في محافظة أبين بعد اشتباكات عنيفة مع قوات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: RT + وكالات