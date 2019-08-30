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إمبراطور اليابان يستقبل السيسي (صور)

أخبار العالم العربي

إمبراطور اليابان يستقبل السيسي (صور)
Reuters AA/ /KV
العلمان الياباني والمصري
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استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، في القصر الإمبراطوري في العاصمة طوكيو.

وكان السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في ختام القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، المنعقدة في مدينة يوكوهاما اليابانية.

إمبراطور اليابان يستقبل السيسي (صور)
RT

ويواصل السيسي جولته اليوم في مدينة يوكوهاما، حيث سيلتقي بوزير التجارة الياباني.

إمبراطور اليابان يستقبل السيسي (صور)
RT
إمبراطور اليابان يستقبل السيسي (صور)
RT

ومن المقرر أن يلتقى السيسي اليوم عددا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش القمة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والنهوض بمستوى شعوب القارة الإفريقية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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