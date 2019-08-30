أكدت وزارة المال اللبنانية لـ RT اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان.

يأتي ذلك تعليقا على تصريح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي قال فيه إن ناقلة النفط "أدريان داريا1" ستتوجه إلى لبنان، مؤكدا أنها لن تتوجه إلى تركيا.

ويتعلق الأمر بجهاز الجمارك المنتشر في مرافئ لبنان والمرتبط مباشرة بوزارة المال.

يتبع..