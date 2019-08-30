على خلفية التطورات المتسارعة في عدن، غرّد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مشددا على أن الاتكاء على المباردة السعودية هو المخرج للأزمة.

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ولفت قرقاش في تغريدته محطات أساسية، مشيرا إلى "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم"، مستدركا بأن الأهم أيضا يتمثل في الاقتناع "بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة، لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 29, 2019

وذكّر في هذا الصدد من قال إنهم فقدوا البوصلة "بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".

المصدر: تويتر