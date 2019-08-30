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قرقاش يحدد قواعد حل الأزمة حول عدن!

أخبار العالم العربي

قرقاش يحدد قواعد حل الأزمة حول عدن!
Reuters
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على خلفية التطورات المتسارعة في عدن، غرّد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية مشددا على أن الاتكاء على المباردة السعودية هو المخرج للأزمة.

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ولفت قرقاش في تغريدته محطات أساسية، مشيرا إلى  "البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم"، مستدركا بأن الأهم أيضا يتمثل في الاقتناع "بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة".

وذكّر في هذا الصدد من قال إنهم فقدوا البوصلة "بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل".

المصدر: تويتر

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