الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ بالستي على تجمعات للجيش السعودي في حيران

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت فجر اليوم صاروخ "قاصم" البالستي متوسط المدى على تجمعات الجيش السعودي شمالي حيران.

وأكد المتحدث الرسمي لقوات الحوثيين يحيى سريع، أن "الصاروخ البالستي خلف عشرات القتلى والجرحى وسبب إرباكا في صفوف العدو".

وأضاف أن "الضربة جاءت كعملية استباقية لإفشال مخطط العدو حيث كان يحضر للزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض".

وسبق للقوة الصاروخية للحوثيين وأعلنت أنها أطلقت مساء الأربعاء صاروخ كروز من نوع "قدس1" المجنح على مطار أبها الدولي بعسير "استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية في المطار وأصاب هدفه بدقة عالية".

وكانت القوة الصاروخية أطلقت في 26 أغسطس الجاري صاروخا متوسط المدى من طراز "نكال" على تجمعات الجيش السعودي في نجران، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات بينهم قيادات، حسب قناة "المسيرة".

المصدر: "المسيرة"