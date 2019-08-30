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لأول مرة.. 10 شرطيات مصريات ضمن بعثة دولية لحفظ السلام في منطقة مشتعلة

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. 10 شرطيات مصريات ضمن بعثة دولية لحفظ السلام في منطقة مشتعلة
United Nations Egypt
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تشارك 10 شرطيات مصريات للمرة الأولى، ضمن بعثة شرطة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية.

ورحبت الأمم المتحدة على لسان مركزها الإعلامي في مصر بانضمام الشرطيات العشر إلى صفوف بعثة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى أنهن سيكلفن إلى جانب زملائهن الرجال بمهام الدوريات والحراسة والحماية لأفراد الأمم المتحدة وتأمين المنشآت الأممية.

تجدر الإشارة إلى أن مهمة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية بدأت في 1 يوليو 2010.

وتعمل البعثة الأممية على ضمان الحماية الفعالة للمدنيين، ومن مهامها أيضا "حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها ومنشآتها ومعداتها، والعمل مع الحكومة لضمان تنفيذ التزاماتها بالتصدي للانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضد الأطفال، ودعم جهود الحكومة مع الشركاء الدوليين والبلدان المجاورة بهدف تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للمشردين داخليا واللاجئين".

ومصر من أبرز الدول المشاركة في عمليات حفظ السلام، وأظهرت إحصائيات الأمم المتحدة في يونيو الماضي أن 3189 مصريا يشاركون في 6 بعثات لحفظ السلام".

المصدر: "المصري اليوم"

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