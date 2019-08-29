 
مباشر

مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

أخبار العالم العربي

مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbv6

كشفت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، أن النيابة العامة في مصر أمرت بحبس الإعلامي والمذيع في التليفزيون المصري مدحت عيسى أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

إقرأ المزيد
الأمن التركي يلقي القبض على فنان مصري واستعدادات لترحيله إلى القاهرة
الأمن التركي يلقي القبض على فنان مصري واستعدادات لترحيله إلى القاهرة

ووفقا لمصادرRT، " ألقي القبض عليه في منزله بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح طبقا للمصادر ذاتها طبيعة التهم الموجهة للإعلامي المصري حيث اتخذت النيابة العامة على أساسها قرارا بحبسه أربعة أيام".

وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر عام 2011، أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني، إثر منعه من الدخول لتغطية أحداث القرعة، ما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري أمام مبنى المحافظة، ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش.

وقدم عيسى في تلفزيون القنال برامج "حكايات الغريب"، و"السوايسة"، فضلا عن نشرة الأخبار، وهي برامج وثائقية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست