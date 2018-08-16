الأمن التركي يلقي القبض على فنان مصري واستعدادات لترحيله إلى القاهرة

ألقت السلطات التركية القبض على الفنان المصري هشام عبد الله في مدينة إسطنبول، أول أمس وسط تكتم شديد، وهو محتجز الآن في تركيا بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي.

واستوقفت دورية أمنية تركية الفنان المصري الذي كان يعمل في إحدى القنوات التي تبث من تركيا باللغة العربية، في منطقة سكنه قبل 48 ساعة، ومن المتوقع ترحيله للقاهرة خلال أيام.

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أما جريدة "اليوم السابع" المصرية فقالت إن أجهزة الأمن فى تركيا ألقت القبض على هشام عبد الله بسبب انتهاء جواز سفره وعدم حصوله على أوراق إقامة، وأشارت في الوقت ذاته إلى أنه بعد الكشف عن اسمه من جانب أجهزة الأمن في تركيا تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب في أكثر من دولة عربية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية