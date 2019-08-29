حكومتا لبنان وسوريا تؤمنان العودة الطوعية لـ960 نازحا من لبنان

غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين قوامها نحو 960 شخصا اليوم بيروت وبقية المناطق اللبنانية ضمن عملية العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع الحكومة السورية.

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النازحين السوريين في بيروت تجمعوا أمام مدينة كميل شمعون الرياضية، ونقلوا بحافلتين سوريتين واحدة عن طريق المصنع والأخرى عن طريق العبودية بحضور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما عملت بعثة من وزارة الصحة على تلقيح جميع الأطفال المغادرين ضد الشلل.

كما غادرت دفعة جديدة من النازحين مدينة طرابلس في شمال لبنان، في سياق الخطة الموضوعة من قبل المديرية العامة للأمن العام.

وكان النازحون المسجلون في هذه الدفعة قد تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى في حرم معرض رشيد كرامي الدولي في المدينة، بإشراف عناصر وضباط من جهاز الأمن العام الذين عملوا على التحقق من هوية المغادرين وتنظيم مراحل توزيعهم على الحافلات التابعة لوزارة النقل السورية "الشركة العامة للنقل الداخلي" وعلى مغادرة الحافلات بمواكبة آليات الأمن العام نحو المعابر الحدودية في الدبوسي والعريضة.

وتولى الإشراف على عودة النازحين رئيس شعبة أمن عام الشمال العقيد خطار ناصر الدين الذي أكد "التزام المديرية العامة للأمن العام بمتابعة عملية عودة النازحين السوريين الطوعية إلى بلادهم".

كما غادرت قرى العرقوب صباح اليوم دفعة جديدة من النازحين، بحيث حددت نقطة التجمع في سوق الخان حيث كانت في انتظارهم حافلة سورية أقلتهم إلى تجمع للنازحين في النبطية لتنقلهم حافلة أخرى إلى سوريا عبر طريق الحاصباني المصنع.

وأفادت مصادر إعلامية​ بأن 15حافلة سورية دخلت عبر معبر "المصنع" اللبناني، لتأمين عودة حوالى 960 نازحا إلى قراهم ومدنهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام