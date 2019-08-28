اليمن.. رئيس "الانتقالي" يعلن بدء "معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف"

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، إلى مدينة عدن، ليعلن بدء "معركة المصير" لتحرير الجنوب العربي من القوات الحكومية، حسبما أورد مراسلنا.

وفي كلمة مسجلة مقتضبة قال الزبيدي إنه ألقاها من عدن، دعا رئيس المجلس أهل جنوب اليمن إلى الثبات والصمود، معلنا بدء "معركة المصير ضد الإرهاب والتطرف".

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وجاءت كلمة الزبيدي عقب ساعات من أنباء عن استعادة قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي لزمام الأمور في عدن، وبسط سيطرتها على المدينة وتثبيث الأمن، وأنباء عن تعزيزات مستقدمة تابعة للمجلس وصلت إلى المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بأن القوات الحكومية تمكنت من "تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل"، وأن أفراد "الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن".

المصدر: RT