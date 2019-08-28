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اليمن.. تضارب الأنباء عن التطورات الأخيرة حول عدن ومحيطها

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اليمن.. تضارب الأنباء عن التطورات الأخيرة حول عدن ومحيطها
YouTube/Arab24
مسلحون في منطقة مطار عدن الدولي
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تضاربت الأنباء، اليوم الأربعاء، حول آخر التطورات في مدينة عدن اليمنية ومطارها الدولي، وسط مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والجيش الحكومي.

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القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن
القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن

ونقل مراسلنا أن قوات "الانتقالي" تستعيد السيطرة على مديرية خور مكسر التي يقع بها مطار عدن الدولي. وأفادت وسائل إعلام بأن قوات "الحزام الأمني" نفذت انتشارا أمنيا في معظم مديريات مدينة عدن جنوب اليمن، عقب دخول القوات الحكومية اليمنية إلى منطقة العريش، في مديرية خور مكسر شرق المدينة، ما أدى إلى حدوث اشتباكات متقطعة بين الطرفين في محيط مطار عدن الدولي.

فيما أورد وزير الإعلامي في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، عبر حسابه على شبكة "تويتر"، أن القوات الحكومية تمكنت من "تأمين قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل".

وأضاف أن أفراد "الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن وسط ارتياح وترحيب شعبي كبير".

المصدر: RT + وسائل إعلام

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