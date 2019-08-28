القوات الحكومية تسيطر على محافظة أبين وتتجه نحو عدن

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إكمال السيطرة على مديريات محافظة أبين جنوب اليمن، بعد استعادة عاصمة المحافظة زنجبار، من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفادت "رويترز" بأن اشباكات اندلعت بين القوات الحكومية وقوات "المجلس الانتقالي" في ميناء عدن.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على حسابه عبر "تويتر"

"مضي الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة"، في إشارة إلى التوجه لاستعادة العاصمة المؤقتة عدن من قبضة المجلس الانتقالي.

من الجدير ذكره أن زنجبار تبعد عن مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، حوالى 60 كلم.

كما أكد على "حشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بدعم وإسناد من التحالف بقيادة المملكة".

ووجه الإرياني، "دعوة صادقة للالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية والتوجه نحو المعركة الحقيقية والخطر الكبير الذي يتربص بالجميع والمتمثل بالمليشيا الحوثية".

وثمن وزير الإعلام اليمني، "دور الأشقاء والأهل في السعودية في دعم اليمن ولن ننسى لهم هذه المواقف التي ستخلد في ذاكرة التاريخ ويتناقلها اليمنيون جيلا بعد جيل"، بحسب قوله.

يأتي ذلك، بعدما أقر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بهزيمة المجلس في شبوة، متعهدا بإعادة بناء "قوات النخبة" وبالنصر.

وقال الزبيدي، "إن المجلس الانتقالي لن يحمل المسؤولية لأحد، كما تفعل ذلك الحكومة اليمنية وقياداتها التي تلجأ إلى التباكي وكيل الاتهامات والإساءة حتى لدول التحالف، بل إنه يتحمل المسؤولية لما حصل لقواته في شبوة".

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ولفت عيدروس إلى أن ما حدث دلالة واضحة على عدم وجود أي جدية تجاه التخلص من جماعة الحوثي في الشمال، وقد بينت العملية التي حدثت في شبوة حاجة قيادة التحالف العربي إلى مراجعة الوضع في الشمال بشكل دقيق ومفصل.

المصدر: RT