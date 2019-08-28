الجيش اللبناني يعلن التصدي لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية "خرقت" الحدود الجنوبية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لـ 3 طائرات مسيرة إسرائيلية قال إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة".

وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".

وتابع: "كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت، وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة. كذلك، حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".

خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، مسيّرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، الأجواء اللبنانية عند الساعة ١٩,٣٥ وحلّقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة. وقد تصدّى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرّها للعودة من حيث أتت.https://t.co/kK7iPgqNhk — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) 28 августа 2019 г.

فيما أوضحت وسائل إعلام لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، أن عملية إطلاق النار على الدرونات جاءت "على خلفية قرار سابق للجيش اللبناني باستهداف الطائرات المسيرة فور رؤيتها بالعين المجردة، نظرا لأنه لا يمتلك رادارات ترصد هذه الطائرات".

بينما ذكر مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن العسكريين اللبنانيين أطلقوا النار بأعيرة نارية من بنادق "M-16".

من جانبها، قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، حسبما نقلته وكالة "رويترز"، إنه يتأكد من صحة هذه المعلومات.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر 25 أغسطس، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، وأكدت حكومة البلاد لاحقا وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، إن الأمر يمثل أول عدوان من نوعه ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائلا في تطرقه إلى المعلومات الأولية إن الطائرة الأولى كانت مهمتها استطلاعية لإعطاء صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية، واصفا ما حصل بـ "الهجوم الإسرائيلي".

لكن لاحقا، قال "حزب الله" اللبناني إن الطائرة الثانية أيضا كانت مفخخة بمتفجرات وتعطلت فوق بيروت، فيما نشر صورة لها.

وبعد يوم من ذلك أفادت مصادر لبنانية عدة بأن القوات الإسرائيلية وجهت 3 ضربات جوية بواسطة طائرات مسيرة على مركز عسكري لتنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" واقع في بلدة قوسايا على الحدود مع سوريا، ما تسبب في أضرار مادية بالموقع لكن دون سقوط مصابين.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، والذي يضم كلا من الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، سعد الحريري، على خلفية هذين الاعتداءين، على حق البلاد في الدفاع عن النفس "بكل الوسائل" في وجه أي عدوان.

المصدر: RT + وكالات