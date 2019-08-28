نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، اليوم الأربعاء، منع القوات الأمريكية دخول القوات العراقية لوادي "حوران" في محافظة الأنبار، غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان صحفي: "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام القوات الأمريكية بمنع القوات العراقية من الدخول إلى وادي حوران".

وأضافت: "قواتنا الأمنية هي صاحب السلطة على الأراضي العراقية، وتحركاتها تكون بأمر القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة".

وتابع البيان: "تحتفظ القوات الأمنية بحقها في مقاضاة مروجي هذه الشائعة، كما بإمكان أي إعلامي معرفة الحقيقة من خلال مرافقة القوات الأمنية العراقية في هذه المنطقة لكشف زيف وادعاء الجهات التي تروج لهكذا أكاذيب".

ونشرت الخلية مقطع فيديو يبين وجود قوات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي في وادي حوران.

المصدر: RT