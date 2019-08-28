السعودية.. تطور مثير في قضية "عبير"!

نفت ولاية اسطنبول "المزاعم" التي تداولتها وسائل الإعلام عن اختفاء سائحة سعودية في تركيا، وأكدت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها بمحض إرادتها.

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ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن بيان بالخصوص أن "التحقيقات أظهرت أن سائحا يحمل الجنسية السعودية راجع مديرية الأمن بمنطقة فاتح في 15 أغسطس الجاري".

ورُوي أن السائح أبلغ المسؤولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أغسطس.

وأكدت ولاية اسطنبول في بيانها أن "التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيرا على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك".

وقال البيان إن اتصالا جرى مع السيدة المعنية يوم 26 أغسطس، حيث تم إخبارها بوجود بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها.

وأشارت ولاية إسطنبول إلى أن السيدة السعودية أدلت بإفادتها للشرطة بحضور موظف تابع للقنصلية السعودية، وهي أكدت أنها تركت أسرتها بإرادتها ولا شكوى لديها ضد أحد، مضيفة أن المرأة غادرت مركز الشرطة في نفس اليوم، وذلك "لعدم وجود ما يمكن أن يشكل جريمة في حالتها".

المصدر: الأناضول