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السعودية.. العثور على المواطنة "عبير" المختفية في تركيا

أخبار العالم العربي

السعودية.. العثور على المواطنة
Reuters
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ذكرت وسائل الإعلام السعودية بأنه تم العثور على المواطنة السعودية التي اختفت في اسطنبول قبل نحو 12 يوما.

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ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في سفارة السعودية في أنقرة قوله إنه تم العثور على الفتاة المختفية "عبير" منذ نحو أسبوع في إسطنبول.

وأوضح المصدر أن التنسيق جاري مع ذوي الفتاة "عبير" لاستلامها.

وقد باشرت السفارة السعودية اليوم الاثنين متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية، بعد عثورها على الفتاة عبير.

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في اسطنبول وأثناء التجول في أحد المتاجر توارت عن الأنظار.

وأكدت صحيفة "الرياض" نقلا عن مصادر مطلعة أن السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي يتابع الحادثة، والسفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات.

المصدر: وكالات 

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