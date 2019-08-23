لا تزال قضية "اختطاف" سيدة سعودية في اسطنبول تتفاعل، فيما تواصل قنصلية المملكة في المدينة متابعتها لهذه القضية الغامضة مع السلطات التركية التي وعدت بإعادتها إلى ذويها خلال 48 ساعة.

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وكانت السيدة السعودية، وتدعى عبير، في مدينة اسطنبول مع زوجها وطفليها بغرض السياحة، واختفت منذ 9 أيام على بعد أمتار من الفندق الذي تقيم وأسرتها فيه.

وذكرت صحيفة "عكاظ" في موضوع لافت وضعت له عنوانا يقول "أين عبير؟"، أن السلطات التركية أكدت أنها واثقة من القبض على مختطفيها، وإعادتها إلى ذويها في غضون 48 ساعة.

هذا، ويثور جدل حول ما إذا كانت السيدة السعودية اختطفت أم اختفت في ظروف غامضة، حيث ذكر أن كاميرات المراقبة في شارع الحادثة، رصدت لحظة اختطاف السيدة السعودية واقتيادها إلى جهة مجهولة بعد رش محتويات عبوة صغيرة على وجهها، إلا أن شقيق عبير، نفى ما يتداول في هذا الشأن، مؤكدا أن شقيقته مختفية.

السلام عليكم

ما زال البحث جاري والقنصليه جزاها الله خير خصصت موظف معانا علي مدار الوقت ودعواتكم لنا اننا نلاقيها اليوم وتنتهي الماساه.فهي اخت لكل سعودي وعربي ومسلم. — فيصل العنزي (@KYk3pdPDXapJVk1) August 22, 2019

وأكد فيصل العنزي، شقيق السيدة المختفية أن البحث عنها لا يزال جاريا، وأن قنصلية بلاده في تركيا خصصت موظفا لمصاحبة الأسرة على مدار الساعة.

ادعوا لنا جميعا بان نجدها ان شاء الله وارجو ان يمون التفاعل ليصل صوتنا الي سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي حفظهم الله .ولا يتاجر بقضيتنا شخص من اجل كسب شهره.نحن سعوديين وانتماؤنا الي اطهر بقعه في الارض حفظ الله بلادي ملكا وولي العهد وحكومه ومواطنين — فيصل العنزي (@KYk3pdPDXapJVk1) August 21, 2019

وذكرت صحيفة "سبق" أن السلطات التركية لم يصدر عنها حتى أمس أي توضيح بشأن قضية الاختفاء، مشيرة إلى أن البحث الجاري سيشمل على الأغلب "فحص كاميرات المراقبة في المحال المجاورة لموقع الاختفاء، والفندق الذي كانت تسكن فيه الأسرة".

المصدر: عكاظ + سبق