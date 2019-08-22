يلف الغموض اختفاء سائحة سعودية في مدينة اسطنبول التركية منذ أكثر من أسبوع، وفيما وصفت صحف الحادثة بأنها اختطاف، تحدثت عنها صحف أخرى على أنها اختفاء.

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ونقلت صحيفة "المرصد" السعودية عن مصادر أن "المختطفة" اسمها عبير، ووصلت اسطنبول مع زوجها وأطفالها للسياحة.

#تركيا: اختفاء اختي في اسطنبول يوم الاربعاء ١٤/٨/٢٠١٩ الساعه ٩ مساءا حتى وقتنا هذا وكانت برفقه زوجها واولادها .سمو ولي العهد ارجوا مساعدتى في ايجاد اختى . — فيصل العنزي (@KYk3pdPDXapJVk1) August 20, 2019

كما أفادت ذات الصحيفة بأن كاميرات المراقبة أظهرت "قيام شخص يحمل عبوة صغيرة برش ما تحتويه على وجه المواطنة، التي فقدت وعيها في الحال ومن ثم اصطحبها معه لمكان مجهول".

الاسم: عبير

الجنسية: سعودية

مكان الاختطاف: اسطنبول

الحالة الاجتماعية: متزوجة وأم لطفلين

القصة : خرجت من باب الفندق مع أطفالها

ويد الغدر غدرت بها أمام أطفالها !



اللهم ردها سالمة لأهلها وأطفالها🤲🏻#اختطاف_سايحه_سعوديه_بتركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/xFkrQbuteE — سلطان العساكر (@s_m_alasaker) August 21, 2019

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "فتاة" سعودية اختفت "في ظروف غامضة وذلك قبل عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة اسطنبول التركية".

وقالت هذه المصادر إن "السفارة السعودية في تركيا تتابع بدقة تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، إذ تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها".

وأعلن ناشط في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أخته اختفت في اسطنبول صباح يوم 14 أغسطس الماضي بعد أن خرجت إلى سوق يبعد عن فندقها مسافة 50 مترا، مشيرا إلى أنها كانت في المدينة برفقة زوجها وأطفالها.

وتحدث زوج "المختطفة" في تسجيل صوتي عن تفاصيل الواقعة، ووجه انتقادات للشرطة التركية، مشيرا إلى أن أداءها ضعيف.

المصدر: وسائل إعلام سعودية