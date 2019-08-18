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السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من اسطنبول

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السعودية تنصح رعاياها بتجنب منطقتين من اسطنبول
Reuters Murad Sezer
اسطنبول
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حذرت السفارة السعودية في تركيا اليوم الأحد رعاياها مجددا من عمليات اعتداء مسلحة وسرقات قد يتعرضون لها في مدينة اسطنبول، بعد تعرض سعوديين اثنين لحادثة مشابهة مؤخرا.

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وقالت السفارة في تحذير نشرته على موقع "تويتر": "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فإنه يجب على المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر".

ونصحت السفارة بعدم ارتياد منطقتي "شيشلي" و"تقسيم" بعد غروب الشمس.

ويأتي هذا التحذير بعد تحذيرات سابقة من عمليات احتيال وسرقة تعرض لها سعوديين في تركيا.

المصدر: RT + "تويتر"

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