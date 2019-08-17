بالفيديو.. الأمطار تغمر أسواق اسطنبول وتجرف بضاعتها

هطلت على مدينة اسطنبول التركية اليوم السبت أمطار غزيرة، أسفرت عن شلل في حركة النقل، وتسببت بفيضانات في بعض مناطق المدينة، بما فيها السوق المسقوفة "البازار الكبير" التاريخية.

İstanbul'da saatlerce süren etkili sağanak yağış sonrası Eminönü alt geçidi bu hale geldi. pic.twitter.com/PNJCk1cUib — Cansu Balcı (@CansuBalcii) August 17, 2019

وتظهر لقطات تتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعة في السوق التاريخية التي يبلغ عمرها 558 عاما، وخضعت مؤخرا لتجديد شامل للبنية التحتية، وهم في وسط المياه يحاولون حماية سلعهم.

İstanbul sağanak yağmura teslim



Trafik durdu, ulaşım felç oldu, mağazaları su bastı



Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedi bulundu



▶️ https://t.co/GAxxcBMLYQpic.twitter.com/HAR6xKAusV — euronews Türkçe (@euronews_tr) August 17, 2019

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول على حسابه في "تويتر" أن الفيضانات أودت بروح شخص مشرد عثر على جثته في منطقة أونكاباني بالجانب الأوروبي من المدينة.

Sağanak yağış İstanbul'da hayatı felç etti pic.twitter.com/peyn6cVSaA — A Haber (@Ahaber) August 17, 2019

وأعلنت شركة تشغيل العبارات في اسطنبول عن إلغاء جميع الخدمات اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر، بسبب الظروف الجوية وضعف الرؤية.

İstanbul Eminönü'nde rafting sezonu adeta açıldı. pic.twitter.com/SrmYQBBRsB — DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) August 17, 2019

كما دفعت الفيضانات والأمطار السلطات المحلية إلى إغلاق عدد من الطرق، بينها رئيسية، بما فيها الطريق الساحلي في منطقة بكركوي المؤدي إلى نفق أوراسيا الذي يعبر مضيق البوسفور، بالإضافة إلى تعليق الخدمات في خط ترامب كاباتاش-باغجيلار.

المصدر: وكالات