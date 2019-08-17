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بالفيديو.. الأمطار تغمر أسواق اسطنبول وتجرف بضاعتها

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بالفيديو.. الأمطار تغمر أسواق اسطنبول وتجرف بضاعتها
Reuters Kemal Aslan REUTERS 2
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هطلت على مدينة اسطنبول التركية اليوم السبت أمطار غزيرة، أسفرت عن شلل في حركة النقل، وتسببت بفيضانات في بعض مناطق المدينة، بما فيها السوق المسقوفة "البازار الكبير" التاريخية.

وتظهر لقطات تتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي باعة في السوق التاريخية التي يبلغ عمرها 558 عاما، وخضعت مؤخرا لتجديد شامل للبنية التحتية، وهم في وسط المياه يحاولون حماية سلعهم.

وأعلن المتحدث باسم بلدية اسطنبول على حسابه في "تويتر" أن الفيضانات أودت بروح شخص مشرد عثر على جثته في منطقة أونكاباني بالجانب الأوروبي من المدينة.

وأعلنت شركة تشغيل العبارات في اسطنبول عن إلغاء جميع الخدمات اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر، بسبب الظروف الجوية وضعف الرؤية.

كما دفعت الفيضانات والأمطار السلطات المحلية إلى إغلاق عدد من الطرق، بينها رئيسية، بما فيها الطريق الساحلي في منطقة بكركوي المؤدي إلى نفق أوراسيا الذي يعبر مضيق البوسفور، بالإضافة إلى تعليق الخدمات في خط ترامب كاباتاش-باغجيلار.

المصدر: وكالات

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