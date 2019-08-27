أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، بيانا، نفى فيه منح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد 1 سبتمبر، بدلا من 31 أغسطس.

وأكد المركز الإعلامي أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لا صحة له، وهو بشأن بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليكون بديلا ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

وأفاد المركز الإعلامي بأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعي، يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.

وأشار إلى أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

وناشد مجلس الوزراء المصري جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

ناصر حاتم

المصدر: RT