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باحث عراقي لـRT: تعيين قادة الحشد سيخضع لتصويت البرلمان بعد إعادة الهيكلة

أخبار العالم العربي

باحث عراقي لـRT: تعيين قادة الحشد سيخضع لتصويت البرلمان بعد إعادة الهيكلة
Reuters
صورة أرشيفية
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أكد رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، اليوم الثلاثاء، على أن قادة الحشد الشعبي سيخضعون لتصويت البرلمان بعد إعادة هيكلة الحشد الشعبي.

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وقال الشمري لـRT إن "قانون الحشد الشعبي الذي صدر عام 2016 تمت موائمته مع القوانين العسكرية، وما يترتب على الجيش العراقي يترتب على الحشد الشعبي، لذا صدر أمر ديواني من قبل رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي، آنذاك، وخلفه عادل عبد المهدي، بإعادة الهيكلة حتى تتم عملية التصويت على القادة في الحشد من قبل مجلس النواب".

وأضاف أن "القادة العسكريين والأمنيين في العراق يخضعون لتصويت البرلمان، والحشد يجب أن يكون كذلك"، مبينا أن "الفترات المقبلة وبعد إقرار الهيكلة ستتم عمليات التعيين للقادة والدرجات الخاصة في الحشد من خلال مجلس النواب العراقي".

المصدر: RT

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