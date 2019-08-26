شاهد.. صورة لشبيه ستيف جوبز في مصر تثير جدلا واسعا على الإنترنت
أثارت صورة التقطت في مقهى مصري جدلا واسعا بين رواد الإنترنت، بشأن حقيقة وفاة المؤسس المشترك لشبكة "آبل" الأمريكية ومديرها السابق، ستيف جوبز.
وتظهر الصورة المنشورة على موقع reddit.com رجلا يجلس على ما يبدو في مقهى، وهو يشبه جوبز لدرجة صدمت كثيرا من المعلقين.
Steve Jobs hiding in Egypt after faking his death (source: https://t.co/cHofouvkcB ) #reddit#picspic.twitter.com/wJgUmSLMXg— RedditPics (@RedditPicBot) August 25, 2019
ولفت أحد المعلقين إلى أن التشابه بين مؤسس "آبل" الراحل والرجل في الصورة لا يقتصر على الوجه، بل يمتد إلى تفاصيل صغيرة، مثل الشعر ونموذج النظارات.
ودفعت هذه الصورة بعض المعلقين إلى الوقوف لجانب دعاة نظريات المؤامرة، مدعين أن "جوبز لم يمت، بل فبرك وفاته ويختفي حاليا في مصر".
المصدر: reddit.com