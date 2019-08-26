أثارت صورة التقطت في مقهى مصري جدلا واسعا بين رواد الإنترنت، بشأن حقيقة وفاة المؤسس المشترك لشبكة "آبل" الأمريكية ومديرها السابق، ستيف جوبز.

وتظهر الصورة المنشورة على موقع reddit.com رجلا يجلس على ما يبدو في مقهى، وهو يشبه جوبز لدرجة صدمت كثيرا من المعلقين.

ولفت أحد المعلقين إلى أن التشابه بين مؤسس "آبل" الراحل والرجل في الصورة لا يقتصر على الوجه، بل يمتد إلى تفاصيل صغيرة، مثل الشعر ونموذج النظارات.

ودفعت هذه الصورة بعض المعلقين إلى الوقوف لجانب دعاة نظريات المؤامرة، مدعين أن "جوبز لم يمت، بل فبرك وفاته ويختفي حاليا في مصر".

المصدر: reddit.com