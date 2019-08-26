وزير خارجية البحرين يعتبر ضربات إسرائيل على مواقع إيران وحلفائها دفاعا عن النفس

اعتبر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في إشارة إلى العمليات الإسرائيلية في سوريا ولبنان والعراق، أن ضرب المواقع الإيرانية هناك "دفاع عن النفس"، متهما إيران بإعلان حرب.

وقال آل خليفة، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم".

وأضاف وزير الخارجية البحريني، ملمحا إلى العمليات الإسرائيلية الأخيرة: "فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس".

ونشر آل خليفة نص المادة 51 من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها "تؤكد، وبكل وضوح، حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء".

إيران هي من أعلنت الحرب علينا ، بحراس ثورتها و حزبها اللبناني و حشدها الشعبي في العراق و ذراعها الحوثي في اليمن و غيرهم . فلا يلام من يضربهم و يدمر أكداس عتادهم . انه دفاع عن النفس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 26 августа 2019 г.

المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد و بكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد اي تهديد او اعتداء . pic.twitter.com/RjE0QVbVlc — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 26 августа 2019 г.

ونفذت إسرائيل، منذ ليلة الأحد الماضي، سلسلة عمليات وضربات جوية في كل من سوريا ولبنان والعراق. وفي الوقت الذي لم يعلق فيه الجيش الإسرائيلي على الحوادث في البلدين الأخيرين، قال إن غارته على ريف دمشق استهدفت مواقع لـ "فيلق القدس".

وشهدت الأشهر الماضية تقاربا ملموسا بين إسرائيل والبحرين رغم غياب علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين، واستضافت العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 يونيو الماضي، ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في إطار البعد الاقتصادي لـ "صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط رفض شديد من قبل الفلسطينيين.

وفي مقابلة غير مسبوقة لقناة تلفزيونية عبرية، أعرب وزير خارجية البحرين، عقب المؤتمر، عن تأييد بلاده للغارات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية المزعومة في سوريا، قائلا إن "إسرائيل باقية ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".

المصدر: RT