عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من وسائل الإعلام وما تكتبه، وجاء ذلك أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عند لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

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وقال ترامب خلال اللقاء مع السيسي إن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت صفقة ممتازة مع اليابان بالنسبة للتجارة الرقمية، والصفقة يستفيد منها الجميع وسيكون سعيد بها، وتابع: "مشكلتي الوحيدة سيدي الرئيس أنه عندما أبرم صفقة ممتازة وجيدة مثل صفقة اليابان، فإن وسائل الإعلام لا تكتب شيئا عن هذا، ونريدهم أن يكتبوا عن هذا، ولكن هم يريدون أن يكتبوا عن أشياء سيئة"، ما أثار ذلك ضحك الرئيس السيسي.

وأضاف ترامب موجها كلامه للصحفيين: "عقدت الكثير من الصفقات الجيدة أمس، ومفاوضات جيدة، لكن لن أخبركم عنها، لأن الناس تسيء فهم بعض الأمور".

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة" في مدينة بياريتز بجنوب غرب فرنسا.

المصدر: وكالات