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إجراء إسرائيلي عقابي ضد غزة ردا على إطلاق صواريخ

أخبار العالم العربي

إجراء إسرائيلي عقابي ضد غزة ردا على إطلاق صواريخ
Reuters Amir Cohen
صورة أرشيفية
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أعلنت إسرائيل أنها قررت تقليص كمية الوقود، التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقال منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، إن الحكومة الإسرائيلية قررت تقليص كمية الوقود التي يتم نقلها لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة، موضحا أن ذلك يأتي ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقد أسفر سقوط صواريخ أطلقت من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة عن إصابة عدد من المستوطنين، مساء أمس الأحد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت على مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.

المصدر: RT + وكالات

 

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