بالفيديو.. هلع ورعب بعد سقوط صاروخ فلسطيني قرب حفل إسرائيلي

أصيب عدد من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.

وذكرت قناة "12" العبرية، أن صاروخا سقط بالقرب من طريق، تسبب في نشوب حريق بجانب الطرق المجاورة للمستوطنة.

اندلاع حريق قرب موقع "إيرز" بعد سقوط صاروخ أطلق من قطاع #غزة. pic.twitter.com/CW1NBF6dfV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 25 августа 2019 г.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، وأشارت إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا لحضور الحفل، العودة إلى بيوتهم.

هروب المستوطنين وإلغاء حفل غنائي بعد سقوط صواريخ على مستوطنات "غلاف غزة#". pic.twitter.com/gGfXmUGguD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 25 августа 2019 г.

اللحظات الأولى بعد إطلاق صافرات الإنذار في "غلاف #غزة" وهروب المستوطنين. pic.twitter.com/gyKtyQRNXj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 25 августа 2019 г.

إخلاء المستوطنين بعد انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف #غزة". pic.twitter.com/TVVtIwz2Qf — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 25 августа 2019 г.

كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية