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بالفيديو.. هلع ورعب بعد سقوط صاروخ فلسطيني قرب حفل إسرائيلي

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. هلع ورعب بعد سقوط صاروخ فلسطيني قرب حفل إسرائيلي
RT
هروب مستوطنين وإلغاء حفل ونشوب حريق بعد سقوط صواريخ على مستوطنات غلاف غزة (فيديو)
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أصيب عدد من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، جراء سقوط صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن منظومة "القبة الحديدية" حاولت اعتراض صاروخين من أصل 3 أطلقت قرب مستوطنة "سديروت" شرق القطاع.

وذكرت قناة "12" العبرية، أن صاروخا سقط بالقرب من طريق، تسبب في نشوب حريق بجانب الطرق المجاورة للمستوطنة.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا سقط قرب مهرجان فني بمستوطنة سديروت، وأشارت إلى أنه طُلب من الحضور الذين احتشدوا لحضور الحفل، العودة إلى بيوتهم.

كما أخلت الشرطة الأشخاص من ملعب كرة القدم الذي احتضن الحفل وجرى إلغاؤه، فيما بدأت الفرق بمعالجة المصابين بالهلع بمكان الحادث.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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