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السودان.. إعفاء والي البحر الأحمر وقيادات أمنية بسبب عنف قبلي

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السودان.. إعفاء والي البحر الأحمر وقيادات أمنية بسبب عنف قبلي
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
منظر من بورتسودان - أرشيف
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أعفى المجلس السیادي في السودان، یوم الأحد، والي البحر الأحمر اللواء ركن عصام عبد الفراج ومدیر جھاز الأمن في الولایة، على خلفیة أحداث عنف قبلیة شھدتھا مدینة بورتسودان شرق البلاد.

وقال المجلس في بیان إنه قرر تفعیل حالة الطوارئ بولایة البحر الأحمر واعتقال مثیري الشغب، داعیا الى إجراء مصالحات لمنع وقوع الأحداث مجددا.

وكانت تقاریر إخباریة تحدثت، یومي الخمیس والجمعة الماضیین، عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من 50 مصابا جراء أعمال العنف القبلیة.

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ووصل وفد من المجلس السیادي إلى بورتسودان أمس الأول الجمعة، للوقوف على تطورات الأحداث وعقد اجتماعات مع السلطات العسكریة في المدینة. وجرى التوافق بعد اجتماعات مكثفة على وقف العنف والتھدئة لكن ما لبث الاتفاق أن انھار بعد ساعات.

وأعلنت السلطات السودانیة، في مایو الماضي، مقتل سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرین في صراع بین قبیلتین بولایة القضارف شرقي البلاد، وسرعان ما انتقل الصراع إلى مدینة بورتسودان في الشھر ذاته، قبل أن یتجدد نھایة الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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