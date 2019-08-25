 
مباشر

وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو لاستهداف جازان بصواريخ أطلقها الحوثيون

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو لاستهداف جازان بصواريخ أطلقها الحوثيون
RT
وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو لاستهداف جازان بصواريخ أطلقها الحوثيون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mb79

نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء ومدونون، مساء يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون واستهدفوا منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الغارات الإسرائيلية على دمشق.. حسن نصر الله يتوعد الجيش الإسرائيلي في الحدود "بدءا من الليلة"