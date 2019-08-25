نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء ومدونون، مساء يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون واستهدفوا منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".

من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.

المصدر: RT