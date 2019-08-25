وسائل إعلام سعودية تنشر مقطع فيديو لاستهداف جازان بصواريخ أطلقها الحوثيون
نشرت وسائل إعلام سعودية ونشطاء ومدونون، مساء يوم الأحد، مقاطع فيديو وثقت اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ أطلقها الحوثيون واستهدفوا منطقة جازان جنوب غربي المملكة.
أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أن سلاح الجو المسير التابع لها، نفذ هجوما واسعا على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوب غربي السعودية، بعدد من طائرات "قاصف 2K".
من جهته، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض 6 صواريخ باليستية.
🎥 #فيديو| القوات الجوية السعودية تنجح في اعتراض هجوم شنته ميليشيات الحوثي على #جازان.#عكاط— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) 25 серпня 2019 р.
(تصوير : عبدالرحمن الختارش okaz9@) pic.twitter.com/DvQa4SgODw
في امن وامان ولله الحمد— #جازان_الان (@now_Jazan) 25 серпня 2019 р.
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دام عزك 🇸🇦
#جازان_الانpic.twitter.com/aXdWpYLEVj
المصدر: RT